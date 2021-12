Foto: Ernst & Young Baltic AS

Hinnatõus on hea, sest loob eeldused elatustaseme tõusuks. Algul teoorias ja seejärel loodetavasti ka praktikas. Üldinimlik on ihaldada palgatõusu ja peljata hinnatõusu ning loota, et üks on võimalik ilma teiseta. Majandust taipavad inimesed teavad aga, et palgatõusu otsene tulemus on hinnatõus ja tegelikult ka vastupidi.