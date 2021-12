Aasta üks suurtehinguid. Tallinna südalinnas ostis Stockmanni keskuse mõnevõrra üllatav tegija

Stockmann teatas börsile, et kasutab kinnistute müügist saadud tulu täies ulatuses oma võlakoormuse vähendamiseks. Stockmann jääb kaubajamade rentnikuks. Nad soovivad müüa ka Hensingi kesklinnas asuva kaubamaja.

Stockmanni Tallinna kaubamajas on 22 980 ruutmeetrit välja renditavat pinda.

Ostjaks on VKG Invest, mis teeb investeeringuid sinna, kus põhitegevusega seos puudub. Kuni selle aasta suveni kandis ettevõte muide nime VKG Diisel OÜ, mis 2020. aasta majandusaruande järgi aktiivset majandustegevust ei arendanud. Juba aruandes öeldakse, et 2021. aastal on plaanis tegevusvaldkonda muuta ning alustada võimalusel uute investeerimisprojektidega.