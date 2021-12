Pensionisammas jõululaual? Maxima: jõulunädalal oli väga suur huvi austrite ja sinimerekarpide vastu

Trend näitab ühtlasi, et sealiha kõrval eelistatakse üha rohkem linnuliha. See aasta polnud selles suhtes erand - kanaliha müük kasvas jõulunädalal mullusega võrreldes ligi 20%. Liha kõrval on eestimaalased hakanud enam armastama kala, mida näeb pühadelaual üha rohkem. Väga suur huvi oli jõulunädalal ka austrite ja sinimerekarpide vastu. Sel nädalal on Maxima valikus ka väga hea hinnaga jahutatud kalamari.

Kuna inimesed väärtustavad üha enam aega, mis nad veedavad koos oma lähedastega, siis see on panustanud just valmistoidu, sealhulgas Maxima omatoodangu Meistrite Kvaliteedi toodete müüginumbrite kasvu. „Näha on, et kliendid on tähele pannud meie senisest laiemat sortimenti, eriti suuremates Maxima kauplustes," lausus Schapel. Jõulunädalal kasvas kulinaariatoodete müük mullusega võrreldes lausa 38%, sealhulgas salatite müük üle 80%.

Juba terve selle nädala jooksul on näha, et eestimaalased on kiirelt jõulude lainelt aastavahetuse lainele häälestumas - huvi ei mandariinide ega teiste pidulaua söökide järele ei ole vaibumas, ka varutakse juba uue aasta vastuvõtmiseks hulgaliselt vahuveini. Maxima klientide eelistuseks on selgelt olnud hea hinnaga Martini Asti.

„Oleme oma selleaastaste jõulumüüginumbritega väga rahul. Näeme, et neid tootekategooriaid, kuhu oleme ise 2021. aastal palju investeerinud - värske liha ja kala, piimatooted, värsked puu- ja juurviljad ning pagari- ja kondiitritooted -, hindavad ka meie kliendid. Samas meie jaoks algab aasta kiireim aeg just täna - Maximas on aastalõpp jõuludest veel tihedam," rääkis Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Tiia Schapel.

Kasvanud on ka nõudlus värskete puu- ja juurviljade järele, juba pühade eel oli näha üle 15%-list kasvu võrreldes varasemaga. See tähendab, et eestimaalased tahavad üha enam, et nende pühadelaud oleks tervislik. Samas on viimasel paaril aastal just maiustused olnud kõige populaarsemaks jõulukingiks - see läheb tavaliselt igasse kingikotti - ja see aasta ei ole olnud selles suhtes mingi erand.

Sarnaselt jõuludele töötab Maxima ka aastavahetuse paiku täiendatud koosseisuga, et olla valmis pühade ostlejaid teenindama. Ettevõtte transporttöölised töötavad nagu tavaliselt ööpäevaringsetes vahetustes. Lisaks täidetakse kauplustes päeval tühjaks saanud riiuleid kaubaga ka öösiti. „Kindlasti ei pea muretsema need, kel vaja aastavahetusel poodi minna - nende jaoks on kõik Maxima kauplused üle Eesti lahti ning sealt saab pidulauale kõike vajalikku," rõhutas Schapel.

Kui tavapäraselt on Maxima kauplused lahti ajavahemikus kell 8-22 või 8-23, väiksemates kohtades pühapäeviti ka kell 9-22 või 9-21, siis 31. detsembril on Maxima kauplused valdavalt avatud kell 8-20. Kella 7st on avatud Tallinnas Tartu mnt kauplus ja kella 9st on avatud Narva-Jõesuu, Tamsalu, Sindi, Kiili, Tartumaa Vahi ja Elva kauplused. Tallinnas on Haabersti ja Linnamäe XXX kauplused avatud kuni kella 22ni. 1. jaanuaril 2022 avatakse kõik meie kauplused kella 12st ning need on avatud kella 22ni.

