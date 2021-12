Eesti ettevõte hoidis kokku 9 tiiru ümber maakera tegeva sõiduauto süsihappegaasi heite

Go Groupi kontserni kinnistuid valdava RealWay juhi Meelis Aabi sõnul on päikeseparkide rajamise otsus ja tehtud investeeringud ennast õigustanud. „Alustasime päikeseparkide rajamisega kontserni kinnistutele umbes kaks aastat tagasi ning need valmisid eelmise aasta lõpuks. Täna saame aasta kokkuvõttes öelda, et tootmismaht jääb prognoositud tasemele ning oleme tulemusega igati rahul," lausus Aab.

Ettevõtte kinnistutele rajatud päikesepargid tootsid 2021. aastal 212 MWh roheelektrit, millega jäi keskkonda paiskamata 50 tonni süsihappegaasi. „See tähendab, et aastaga on tänu päikeseparkidele jäänud õhku paiskamata saaste hulk, mis võrdub keskeltläbi pea 9 tiiru ümber maakera tegeva sõiduauto süsihappegaasi heitega," selgitas Go Groupi kinnisvarajuht.

„Keskkonnajälje vähendamise ning puhtama linnaõhu kõrval on ka rahaline sääst olnud märgatav. Tänaste hindade juures oleme ainuüksi energiakuludelt paarkümmend tuhat eurot kokku hoidnud ning kogu toodetud energiamaht kataks vajadusel ära juba 90 protsenti meie Go Shnelli hotelli aastasest tarbimisest," rääkis Meelis Aab.

2021. aastal oli Go kontserni kinnistutel kasutusel viis päikeseparki: Türi tööstuspargis, Tartu teenindus- ja tootmishoones ning bussipargis, Tallinna Go Hotel Shnellis ning Rakvere bussipargis.

Kinnisvarajuhi sõnul on plaanis lähiaastatel päikeseparke vastavalt võimalustele juurde rajada. „Meil on plaan järk-järgult laieneda ja rajada päikeseparke lähiaastal ka mujale Go Groupi kontserni kinnistutele. Aasta lõpus lisanduski juba kuues päikesepark, mis asub Saaremaal ning mille tootlikkus saab prognooside kohaselt olema umbes 15 MWh aastas," märkis kinnisvarajuht.

Ühtlasi jätkab Go Hotel Shnelli energiatarbimise säästlikumaks muutmise projekti, mille esimeses etapis paigaldati 2020. aastal hotellile uued aknad ning selle aasta kevadel päikesepaneelid. Käimasolevate ümberehitustööde käigus paigaldatakse kõigisse tubadesse automaatikaseadmed kütte juhtimiseks, automaatikale läheb üle ka üldruumide valgustus ning kogu maja saab lõplikult üle viidud LED-valgustitele. Üleminek säästlikule energiatarbimisele võimaldab hotellil aastas hinnanguliselt kokku hoida kolmandiku tänasest energiatarbimisest.