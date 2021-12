Hepsori tütarettevõte soetas Lätis uue kinnistu

Eile teatas Hepsor AS börsiteates, et soetasid Lätis, Riia linnas, Ganibu Dambis 17A aadressil asuva kinnistu. Kogupindalaga 30 624 ruutmeetrit ja hetkel asub seal 13 ärikondliku funktsiooniga hoonet ja neist 70 protsenti on kaetud üürilepinguga. Osapooled tehingu hinda ei avalikustanud.

“Tegevusmahtude kasvatamine Läti kinnisvaraturul on osa meie kasvustrateegiast ning pole juhus, et ka teine detsembris sõlmitud tehing tuleb just sealt. Käesoleva tehingu eesmärk on omandatud kinnistule rajada laialdaste võimalustega ärikompleks, kust ei puuduks nii kontorid kui ka lao- ja kaubanduspinnad. Projekti kogumahuks on ligikaudu 25 000 m2, millest esimene osa peaks valmima 2024. aastal. Projekti lõplik valmimine jääb 2025. Aastasse,“ teatas juhatuse liige Henry Laks börsiteates.

Anneli Simm, investorsuhete juht, lisas, et ettevõte vaatab pidevalt avatud pilguga ringi ja võimalusel täiendab portfelli, kui turult on võimalik soetada nende kasvustrateegiat toetav projek. Antud tehing on lisaks varasemale IPO prospektis märgitud Läti investeeringutele, mille kogumaht on 3 694 000 eurot.

Peale viimast tehingut omab Hepsor Lätis kolme ärikondliku ja kaheksat elukondliku kinnisvara arendusprojekti. Lisaks 15. detsembril ostis Hepsor Latvia OÜ arendusprojekti aadressil Braila 23, Riia linnas. Planeeringule kohaselt saab kinnistule rajada ligikaudu 100 korterit ning projekt eeldatav valmimisaeg on 2024. aastal.