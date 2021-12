Ettevõtte loomine küll kallineb, aga pangas arveldavad ettevõtted jätkuvalt 3 aastat tasuta

„Analüüsime igapäevaselt oma klientide soove ja vajadusi ning tulenevalt sellest lõime ka pakkumise, mis võimaldab ettevõtetel SEB ärikliendiks hakata eriti headel tingimustel ehk ettevõtted saavad ärikliendi paketti kasutada kolm aastat täiesti tasuta," ütleb SEB ärikliendi segmendi juht Tatjana Vakulenko. „Kui nüüd on teada, et ettevõtte alustamise tasud tõusevad, siis on meil eriti hea meel öelda, et SEB pakkumine ettevõtetele jääb samaks ka uuel aastal," lisab Vakulenko.