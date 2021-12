Aasta Euroopa börsil: suuremad langejad olid värsked tulijad

Koroonapiirangutest kasulõikajad ja taastuvenergia ettevõtete edu jäi see aasta lühikeseks ning paljud uued noteeringud on langenud. "Järgmine aasta vast soosib taas osavaid üksikaktsia valijaid," ütles varahalduri Swedbank Roburi investeeringute juht Pia Haak Bloombergile. Rangemad keskpankade reeglid tähendavad, et volatiilsuse suurenemine turgudel on võimalik, ütles Haak, kelle firma haldab umbes 1,9 triljonit Rootsi krooni (184 miljardit eurot). Haak usub, et rohefondid tõusevad järgmine aasta, kui kliimapoliitika püsib. Stoxx 600 kümne parima tõusja hulgast viis ettevõtet on pärit Rootsist, kirjutas vahendas Yahoo Finance.