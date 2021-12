Praamipiletite hinnatõusu mõju ettevõttele võib olla 1000 eurot kuus

Saare Wind Energy OÜ juhatuse liige Veiko Väli sõnas, et hetkel ei mõjuta otsus otseselt ettevõtte tegevust. Siiski nentis ta, et tuleviku ja suurema pildi jaoks jälgitakse edasisi arenguid. Seevastu Saaremaa Lihatööstuse juhatuse liige Kaie Rõõm-Laanet lausus, et hinnatõus mõjutab otseselt ettevõtete. Ta märkis, et kaubavedu saare ja mandri vahel toimub haagisveokitega kaks korda päevas iga päev. Samuti lisas, et praamiülesõitudega on seotud ka jäätmete vedu mandrile ning loomade ja muu tooraine varumine mandrilt. Kaubavedu käib suuresti mandril tegutsevate firmadede kaudu, mistõttu ei laiene neile saarlase soodustus. Hinnad on transpordifirmadega lepitud kokku mingiks perioodiks, kuid sisendhindade muudatusega võivad kaasneda muudatused ka ettevõtte jaoks. Rõõm-Laanet prognoosib praamipiletite hinnatõusu mõjuks ligikaudu 1000 eurot kuus.