Suursaarte esindajate pöördumine valitsusele: oleme ühemõtteliselt pileti hinna tõusu vastu

Suur murekoht antud protsessis on selle teguviis. Saarte elanikele on parvlaevaühendus eluliselt tähtis teenus ja mõjutab kõiki ja kõike, mis meie piirkonnas toimub. Sellise kaaluga teenuse muudatuste arutelu peab toimuma kõiki osapooli kaasates. Kõik teemad peavad saama läbi arutatud ja kõik numbrid ühiselt läbi arvutatud. Koos peame leidma parima võimaliku lahenduse. Soovime esimesel võimalusel selleteemalise koosoleku kokkukutsumist kõrgeimal tasandil.

Parvlaevaühendus on suursaarte ja mandri-Eesti vaheline maanteepikendus, mille eesmärk on efektiivse avaliku transpordi võimaluse tagamine. Avalike transpordiühenduste tagamisel riigi eri piirkondade vahel on oluline tagada otsuste läbipaistvus ja võrdne kohtlemine. Käesolev otsuse kavand kahjustab oluliselt suursaarte ettevõtluse ja elukeskkonna konkurentsivõimet võrreldes mandri ja selle peamiste tõmbekeskustega.