Konkurent Bolti tööjõust: mõned neist on kindlasti üliõpilased, aga enamik on imporditud tööjõud

Bolti taksojuht, kellega ma hiljuti sõitma sattusin, tõi esile, et on kolme tüüpi autojuhte. „Pereisad nagu mina, kes teevad seda tööd, sest neile meeldib autoga sõita. Graafiku alusel töötavad juhid, kes sõidavad näiteks üheksast viieni. Kolmandaks on Ida-Virumaalt tulnud juhid, kes hoolivad ainult rahast. Nad sõidavad ainult ajal, mil kordajad on peal," väitis Ärilehega suhelnud taksojuht.

Dubrovski usub koguni, et Bolt toob töötajaid sisse.

„Siin on juhid, kes pole lund näinudki. Mõned neist on kindlasti üliõpilased, aga enamik on imporditud tööjõud. Kui vaadata suvel Wolti ja Bolti kullereid, kui kõik jalgrattad on väljas, siis saame aru, et meil ei ole nii palju ülikoole, et nad kõik sinna mahutada saaks," ütleb ta.

Martin Villig lükkab sellegi teooria ümber. „Meie ettevõttena kindlasti autojuhte välismaalt ei too. Kui me praegu palkame välismaalt inimesi, siis nad on tarkvaraarendajad ja tippspetsialistid. Need välismaa juhid, kes praegu meie alt sõidavad, teevad seda õpingute või oma põhitöö kõrvalt," lausub Villig