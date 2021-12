Investeerimisfondi juht: hinnašoki tagajärjel võib maailmamajandus langusse vajuda

See võib olla alles algus

Janus Henderson Investors'i mitme investeerimisfondi juht, Paul O'Connor usub, et kui nõudluse-pakkumise kriis süveneb, ajab see üles tööjõuhinna ja suurendab inflatsiooni. Tulemuseks on veel suurem hinnašokk, mille järel vajub kogu maailmamajanduse langusse, vahendas Bloomberg.

Madalaimad aastased inflatsiooninäitajad registreeriti Maltal (2,4%), Portugalis (2,6%) ja Prantsusmaal (3,4%). Kõrgeimad registreeriti Leedus (9,3%), Eestis (8,6%) ja Ungaris (7,5%). Võrreldes oktoobriga, püsis inflatsioon ühes liikmesriigis stabiilsena ja tõusis kahekümne kuues liikmesriigis, teatas Eurostat.



Novembris andis euroala inflatsioonimäära tõusule suurima panuse energeetikasektor. Eestis on kõige odavam fikseeritud gaasileping on tõusnud aasta algusest üle 354 protsendi ja see jätkub. Bensiin 95 on kallinenud 32,2 protsenti, makstes täna 1,519 eurot. Kui jaanuaris maksis ööpäevane elekter meil keskmiselt 6,61 senti kWh, siis novembriks oli hind kasvanud pea 120 protsenti, olles keskmiselt 14,35 senti kWh, vahendas Eesti Energia. Eesti pank teatas, et selle aasta majanduskasv Eestis oli 8 protsenti. Uueks aastaks aeglustub majanduskasv 3 protsendist allapoole ja hinnatõusuks prognoositi 7 protsenti, kirjutas Eesti Pank eelmise nädala pressiteates.

Euroopa Keskpanga hinnangul on oodata järgmine aasta veidi suuremat inflatsiooni, kuid nad usuvad, et see jääb veidi alla 2 protsendi ja aastatel 2023 ja 2024 stabiliseerub 1,8 protsendi juures.

