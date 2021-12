Nõusolekuteenus võimaldab ettevõttel riigilt sinu andmeid küsida

Sellest nädalast on nõusolekuteenus kasutusel järelmaksu taotlemise protsessis koostöös AS Inbanki ja elektroonikapood Klickiga. Kui inimene annab nõusolekuteenuse keskkonnas oma heakskiidu, kontrollib pank Maksu- ja Tolliameti andmekogust inimese maksevõimet, mille põhjal saab teha andmetele tugineva otsuse järelmaksu andmiseks.

„Nõusolekuteenusest saab keskne paik, kus inimene oma nõusolekuid annab ja neid hiljem ka haldab. Tekib võimalus näha kõiki antud nõusolekuid ning neid ka igal ajal tagasi võtta. Kusjuures iga kord, kui andmed teenusepakkujale saadetakse, jääb sellest nõusolekuteenusesse märk maha, tehes andmete liikumise väga läbipaistvaks. Mul on hea meel, et Maksu- ja Tolliamet oli valmis uudset teenust enda süsteemis rakendama ning AS Inbank selle samuti kohe kasutusele võttis," lausus RIA tootejuht Sander Randorg.

"Finantsandmete nõusolekupõhine jagamine on olnud meie esimene, kuid kindlasti mitte ainus prioriteet. Suurem eesmärk on nõusolekuteenusest kujundada universaalne teenus, mis võimaldaks nõusoleku alusel jagada lisaks ka näiteks tervise- ja haridusandmeid, avades tee uute andmepõhiste teenuste sünnile," ütles Randorg.

"Osana digiühiskonna 2030 arengukavast soovime tervikuna liikuda inimkesksema digiriigi suunas. Juba täna kasutatakse riigis andmejälgijat, mis aitab tagada, et inimestel on ülevaade tema kohta kogutud andmetest ning kes ja mis eesmärkidel neid andmeid kasutab. Nõusolekuteenus on järgmine samm edasi, tänu millele on inimestel suurem kontroll enda isikuandmetega toimuva üle. Ühelt poolt on riigi roll anda võimalus enda isikuandmeid erasektori ja teiste huvitatud osapooltega jagada ning teisalt tagada läbipaistev andmetöötlus," sõnas Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digiriigi andmete juht Ott Velsberg.