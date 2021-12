Pro Kapitali pikaaegne juhatuse esimees vahetati välja

„Soovime tänada Paolot tema enam kui 20 juhatuse esimehena teenistuses oldud aasta eest. Arvestades, et ettevõtte tegevus keskendub peamiselt kinnisvara arendusele, on meil hea meel, et Paolo kaalub jääda tegevjuhi võtmepositsioonile, et jätkata Pro Kapitali äritegevuses kõige olulisema osa arendamist,“ ütles AS-i Pro Kapital Grupp nõukogu esimees Emanuele Bozzone.

Alates 1. jaanuarist 2022 on AS Pro Kapital Grupp uueks juhatuse esimeheks Edoardo Preatoni, kelle ametiaega pikendati 31. detsembrini 2024. „Edoardo on olnud Pro Kapitali juhatuses üle viie aasta ning meil on hea meel, et ta on otsustanud edeneda juhatuse esimehe ametikohale, et tuua ettevõttesse uut energiat ja visiooni,” tervitas äsja ametisse nimetatud juhatuse esimeest Emanuele Bozzone.