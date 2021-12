Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre räägib, et aasta hakul olid politseil suured lootused, et kelmide kõnede laine on võimalik pidama saada. "Tegelikult aasta lõpus võtsid kelmid kätte ja hakkasid kõnesid topelt tegema. Kahju kohe topelt," märgib ta ja lisab, et iga kuu on viiskümmend kuni sada inimest, kes oma raha ära annavad.