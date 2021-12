GRAAFIK | Elektrituru anomaalia. Eestis lõppeb aasta mõistliku hinnaga, aga Belgias on olukord lausa kummaline

Nii odav ei ole elekter olnud pärast 19. detsembrit. Tõenäoliselt on põhjuseks see, et tuuleolud on üle Euroopa väga head. Naaberriik Soomes on keskmine 65,04 eurot. Lätis ja Leedus on Eestiga identsed hinnad kogu ööpäeva jooksul.

Eriti kummaline on aga aasta viimane päev Belgias. Nord Pooli andmetel on seal tekkinud olukord, kus 12 tunnil ööpäeva jooksul on hind miinuses, kusjuures kella 3:00 kuni 4:00 öösel on see lausa -40,16. Nii tuleb Belgias ööpäeva keskmiseks 9,68 eurot MWh eest. Veidramaks teeb olukorra see, et varasematel päevadel on hinnad olnud oluliselt kõrgemad. Teistest erinevad selgelt ka Saksamaa ja Luksemburg, kus on viiel tunnil negatiivsed hinnad, kuid need ulatuvad vaid -0,06 euroni MWh eest. Keskmine on neis riikides siiski homme 12,13. Täna oli nende keskmine 73,26 eurot.