Eleringi ülekandetasu tõus toob hinnatõusu ka kodutarbijale

Kerkinud elektri börsihind on kasvatanud Eleringi kulud tarbijatele elektri edastamisel tekkivate füüsikaliste võrgukadude kompenseerimiseks järsult 12 miljonilt eurolt tasemele 35 miljonit eurot. Võrgukadude kompenseerimiseks ostetava elektri hinnatõusu mõju keskmise kodumajapidamise igakuisele elektri edastamise kulule on suurusjärgus üks euro.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi selgitas, et Elering on Eesti suurim elektritarbija, ostes tarbijatele elektri edastamisega seotud füüsikaliste kadude kompenseerimiseks elektrit kaks korda enam kui kulutab elektrit suuruselt teine Eesti elektritarbija.

„Loomulikult avaldab sellise elektri kasutamise mahu juures kallim elektri hind meile olulist mõju, kuna kaoelektri kulu on meie eelarves kõige suurem kulurida. Eestis on võrgutasud kulupõhised ja loomulikult kui kasvavad kulud elektri edastamiseks, tähendab see suuremaid võrgutasusid nende kulude katmiseks. Muud allikat võrgutegevusega seotud kulude katmiseks Eleringil võrgutasu kõrval pole. Üheksa kuu jooksul viis Konkurentsiamet läbi põhjaliku analüüsi, mille alusel peaks kõigil osapooltel olema kindlus, et kõik Eleringi tehtavad kulud elektri edastamiseks on korduvalt kontrollitud ja põhjendatud," ütles Veskimägi.