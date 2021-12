FOTO | Keskturu hiigelsuur kangafassaad annab aimu, milliseks võib legendaarne koht kujuneda

"Keskendume uuest aastast uue turuhoone planeerimisele, aga senikaua parandame turu väljanägemist, et ostukogemus oleks võimalikult meeldiv," ütles turu juht. "Oleme uuendanud parklaosa, et turu külastamise ajaks oleks võimalik auto tasuta parkida. Fassaadiuuendusena kasutame suurt kangast uue turuhoone kavandiga. Ühendasime vana ja uue sissepääsu ja usume, et see aitab paremini aru saada, milline hakkab tulevikus uus turuhoone välja nägema."

Turg on muutunud paremaks ka kauplejate jaoks. "Suvisel hooajal olid väliturul juba uued kauplemisletid. Suvine ja sügisene hooaeg olid kauplejate hinnangul väga edukad ning mitmed kauplejad on talveks kolinud siseturule. Uuendasime peahoone küttesüsteemi, et talvisel külmal ajal oleks kauplejatel võimalikult mugav oma tööd teha," ütles Pärn. "Hea on näha, et turg on ka talvisel ajal populaarne koht, kust osta tarvilikku toidu- ja tööstuskaupa."