Esialgu on kultuuriminister Tiit Terikul (paremal) jagada koroonakriisi kahjude kompenseerimiseks vaid ülejääke eelmisest toetusvoormust. Foto: Kiur Kaasik

Kultuuriministeeriumil on uuel aastal koroonakriisi toetusena oma valdkonnas välja jagada vaid 2,8 miljonit eurot. See on raha, mis jäi eelmisel aastal kavandatud toetusmeetmes välja maksmata.