FOTOD ja VIDEO: Ambitsioonikas plaan. Tiit Pruuli püstitab Eesti esimest era-tankitehast

Eestil oli väikese riigi kohta muljetavaldav sõjatööstus kahe maailmasõja vahel, kui siinmail tehti lisaks laskemoonale ja käsitulirelva osadele lisaks püstolkuulipildujaid, miinipildujaid, lennukeid ja muud. Ilmselt oli Eesti üldse ajaloos väikseim riik, kus selliste asjade teostamiseni küünditi. Taasiseseisvunud Eestis on arvestatavale kaitsetööstusele hinge sisse puhumine käinud aeglaselt ja vaevaliselt. 1990ndate alguses loodeti, et Prantsusmaa tööstushiid Matra oleks huvitatud Dvigatelis rakettide tootmisest, samal ajal üritas kunagine Kohila masinaehitusettevõte Corbex pankrotist pääsemiseks hakata tegema kaitseväele miinipildujaid, ent midagi nendest plaanidest välja ei tulnud. Eelmise kümnendi keskpaiku puhus unistustele Eesti sõjatööstusest elu sisse Milremi mehitamata lahingumasin TheMIS, ning praegu näib, et kõige jämedamat ja pikemat kõrt on selles vallas haaramas hoopis seni tänu eelkõige oma tegevusele transpordi ning masinaehituse vallas tuntud Go Group.