Inimeste eluaseme ostmise kindlustunne ületab globaalse finantskriisi eelset kinnisvarabuumi aegset aega

Eraisikute hoiused on küll suured, kuid need on jaotunud väga ebaühtlaselt. Rohkem on kasvanud suuremad hoiused. Hoiusteportfellis on võrdlemisi väheste suurte hoiustega klientide käes suur osakaal hoiuseid, samas kui väikeste hoiustega inimesi on väga palju, ning nende hoiuste osakaal kogu portfellis on väga väike. Selline hoiuste jaotus määrab paljuski ära selle, kuidas neid kulutatakse või kulutama hakatakse. Suur hoiuste maht tähendab küll ootel olevat suuremat nõudlust, kuid suuremaid hoiuseid kasutatakse tõenäoliselt rohkem investeeringuteks kinnisvarasse ja väärtpaberitesse, kallimate autode ostmiseks ja reisimiseks. Mida ka tegelikult juba näha on.