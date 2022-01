FOTO | Eestiski tegutseva tuntud toidukoha klient avastas oma toidust midagi räiget

KFC on maailma üks populaarsemaid kiirsöögibrände, mis ka Eestis kanda kinnitanud. 3. detsembril sooritatud ost tekitab aga paljudes küsimusi; kuidas võis vürtsikate kanatiibade ämbrisse sattuda kanapea. Sel oli küljes nokk, silmad ja isegi mõned suled. Kõik see oli küll kenasti krõbedaks praetud, aga ega see vaatepilti just meeldivamaks ei tee.

Loomulikult häiris klienti selline "elamus" ning ta oleks peaaegu oksendama hakanud. Ta viskas terve ämbri prügikasti ja andis KFC-le hindeks kaks tähte. Lisaks pani ta pildi leiust Twitterisse.

Twitteris jagas tema postitust konto nimega Takeawaytrauma ja sealt edasi läks see viiraalseks. KFC hakkas saama massiliselt tagasisidet, sest ei suudetud uskuda, et midagi nii jubedat võiks globaalse suurnime puhul juhtuda.

KFC on vabandanud ja lubanud, et on tulevikus oma kvaliteetkontrollis veel põhjalikumad. Lisaks ütlesid nad, et see on esmakordne sarnane juhtum nende ajaloos.

KFC andis Gabrielile ka tasuta toitu ning on kutsunud terve tema pere, et nad näeks, kuidas tooraineid ette valmistatakse ja süüa tehakse. Nad on avaldanud lootust, et järgmine kord annab Gabriel neile hindeks viis tähte.