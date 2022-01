Raha Foto: Tanel Meos

Swedbank annab teada, et novembris jaekaubanduse kiire mahukasv jätkus. Huvitavam on ehk aga see statistika, kui palju võib sel aastal turule tulla II samba pensioniraha. See pole sugugi väike summa. Septembrikuisest rahasajust on inimeste arvetel veel lausa 2/3.