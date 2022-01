Suri ettevõtja, kelle kontole jääb Euroopa üks suuremahulisemaid pankrotte

Tanzi on hea näide ettevõtlikkusest, mis on teinud Põhja-Itaalia üheks Euroopa rikkamaks regiooniks. Tema ettevõte oli üheks Itaalia pereäride traditsiooni ehedaks näiteks.

Kuid mehe õnn sai lõpu, kui ta mõisteti 2008. aastal kümneks aastaks vangi. Ta oli investoreid eksitanud, kui selgus, et firma eelarves oli 14 miljardi eurone auk. See on siiamaani üks Euroopa ajaloo suuremaid pankrotilugusid. Parmalati võlg oli umbes kaheksa korda suurem kui investoritele varem teada oli antud. Kaardimajakese kokku varisemine tähendas kümnete tuhandete aktsionäride ja võlakirjaomanike endaga kaasa tõmbamist.