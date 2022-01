Telliskivi linnak ja selle ümbrus on viimastel aastatel saanud üha populaarsemaks. Eriti selgelt tuli see välja, kui pandeemia alguses kadusid turistid ning vanalinn jäi tühjaks, aga Telliskivis käis elu täistuuridel edasi. Kohalikud armastavad seda kanti ja ettevõtted soovivad sinna minna, et olla seal kus on klient. Konkurents sealsetele äripindadele on suur.

Kes piirkonnas kinnisvara omavad?