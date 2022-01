Totter vastasseis. Tuhat elektritootjat ootab võrguga liitumist, aga ei saa seda

Energiakriis, tootmisvõimsust ei jagu ja inimesed on sunnitud elektri eest maksma rekordilist hinda. Iga megavatt on arvel, kuid 1300 megavatti tootmisvõimsust ei pääse Eestis võrgule ligi. Kaks riigile kuuluvat ja elektrivõrkude arendamise eest vastutavat äriühingut näitavad teineteisele näpuga. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kehitab õlgu ja loodab, et küll võrguettevõtjad hakkama saavad. Mis toimub? Loe alljärgnevast loost.