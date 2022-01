Majandushoroskoop. Mis annab 2022. aastal tooni? Mida tasub kindlasti jälgida?

Tänud

Kõigepealt tahame tänada oma lugejaid, kes ikka ja jälle meie lood üles leiavad ja meid hea sõnaga meeles peavad. Suur-suur aitäh teile kõigile ja teid ei ole üldsegi vähe! Püsige terved ja olge hoitud.

Teiseks on meil väga hea meel koostöö üle EPL/Delfi Ärilehega Ekspress Meedia Grupist, mis sai alguse 2021 aasta suve hakul. Oleme leidnud siit palju uusi lugejaid. Kui enne meie koostöö algust kõikus Sharpminderi blogilugude loetavus paari tuhande kandis kuus, siis Delfis oleme sageli jõudnud oluliselt suurema lugejaskonnani. Seni menukaim lugu on aastast 2020 - 'Politics -Who Gets What, When, How - Tallink ja Bolt' (loe siit), kogudes Delfis üle 38 000 lugeja. Selle aasta menuk - 'Quo Vadis Eesti?' (loe siit), sai üle 36 000 lugeja. Siia lisanduvad Sharpminderi blogist lugejad. Populaarsematel lugudel näitab statistika lugejaskonda 10 000-15 000 vahel. Klassikud ütleksid, et 'pole paha', sest Sharpminderi blogi startis siiski alles aprillis 2020 (muuseas, sama kaua on meiega olnud ka COVID). Usume, et oleme tänaseks üles leidnud oma lugeja, kes naudib võõramaiste terminite ja graafikute rägastikku, vürtsitatuna kunsti- ja kultuurilooliste paralleelidega.

'Bullseye'

Enne kui minna tulevikku, on tark heita pilk seljataha ja vaadata, millise pagasi me 2021. aastast kaasa võtame? Alljärgnevalt on valik teemasid, kus Sharpminder täppi pani ja mille tähtsus tulevikus ilmselt veelgi kasvab.

Esiteks, 'täiusliku tormi' metafoor ('The perfect storm'). Esimene selle sarja lugu (loe siit) ilmus 25.02.21. Enne seda polnud märgata, et Eesti meedias seda fraasi keegi kasutaks. Tänaseks on 'täiuslikust tormist' saanud sõnapaar, mis ekspertidel sageli huulil, ükskõik kas jutuks on elekter, gaas, inflatsioon, COVID või mis iganes. Sharpminderi esimesele tormiloole tulid ka järjed - osad II (loe siit), III (loe siit) ja IV (loe siit).