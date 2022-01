PalmGrupp OÜ juhitud investorrühm omandas Ülemiste hotelli kinnistu

Rokk märkis, et tegemist on märgilise tehinguga Tallinna ärikinnisvara turul. „Koroonakriis on eriti valusalt löönud turismi ning majutusettevõtteid. Samas näitab nii rahvusvaheline kui Eesti kogemus, et piirangute kadumisel taastub reisimine kiiresti. Näeme sektoris head perspektiivi,“ sõnas ta.