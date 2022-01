FOTOD | TOP 12: Eesti aasta tähtsamate kinnisvaratehingute seas on mitu tuntud objekti ja kamaluga uusi tulijaid

CBRE Eesti ärikinnisvara investeeringute juht Tõnis Teinemaa toob esmalt esile, et 2021. aasta edetabelis on märkimisväärselt palju logistikaobjekte. Tavaliselt tehakse suuri ja olulisi tehinguid ikka kaubanduskeskuste ja büroohoonetega. Viimati mainituid müüdi mullu väga vähe. „Investoreid on, aga müüa ei taheta,” märgib Teinemaa.

Huvitav on kaubanduskeskuste müügi hoogustumine, ehkki palju on räägitud e-kaubanduse võidukäigust. „Kaubanduskeskused ei olegi nii halvad, kui arvati. Teatud seltskonna jaoks on need vägagi isuäratavad,” ütleb Teinemaa. Tähelepanuväärne on ka üürimajade esile kerkimine. Nendest kuuleme kindlasti lähiajal veel.