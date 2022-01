Tallinna hinnalisim krunt. Südalinna tuntuima „hambaaugu” saaga saab lahenduse. Mis sinna kerkib?

Ärileht kirjutas juba aastaid tagasi, et Maakri, Lennuki ja Kuke tänava vahelisel alal on eriti magus maalapp, millel paiknevad südalinna kohta lausa uskumatuna näivad garaažid, sekka ka parklaid. Tõelises segasummas olid seotud garaažiomanikud, üksikisikud ja rohkem-vähem tuntud ettevõtjad. Tekkis tunne, et seal ei suuda keegi korda majja lüüa ja eestlaslikult jonnitakse veel aastakümneid, kuni maa-ala ümber kerkivad üksteise järel kõrghooned.

Vahepealsed aastad on toonud aina uut arengut ja mullu hilissuvel toimus möödunud aasta üks tähtsamaid tehinguid, milles vahetas omanikku mitu krunti. Hinda osalised ei avalikusta, kuid kuluaarides räägitakse summadest, mida tavaliselt ilma detailplaneeringuta maatükkide eest ei maksta. Võib isegi öelda, et tõenäoliselt on tegu Eesti ajaloo kõige kallima parklamüügiga.