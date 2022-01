KredExi ja EASi ühendasutuse juhatuse esimeheks saab Lauri Lugna

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on ühendorganisatsiooni edu võtmeks koostöö kõigi osapoolte vahel. “Organisatsiooni edukus sõltub nii juhatuse ja nõukogu koostööst kui ka sellest, kui hästi töötajad ühiselt seatud eesmärke ellu viivad. Lauri on pikalt olnud suure organisatsiooni tippjuht, tal on kogemus organisatsioonide ühendamisest ning ta on kujundanud kliendikogemust väärtustavat organisatsioonikultuuri. Koos nõukoguga, kuhu kuuluvad rahvusvahelise ettevõtlus- ja finantssektori ning avaliku sektori taustaga inimesed, on uus organisatsioon valmis saavutama suuri eesmärke. Soovin Laurile ja meeskonnale edu,” sõnas Sutt.