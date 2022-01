Bank of America: Euroopa aktsiaturud langevad käesoleval aastal vähemalt 10 protsenti

Kui alguses olid keskpangad kindlad, et tõusev inflatsioon tuleneb kriisijärgsest olukorrast ja taastub, siis tänaseks on pangad nõustunud, et praegune inflatsioonitase on siiski püsiv. Bloombergi sõnutsi tõusis Ameerika tarbijaindeks viimati nii kiiresti aastal 1982 ja Ühendkuningriigis on see kümnendi kõrgeim.

Ameerika investeerimispank Morgan Stanley usub, et hinnad jätkavad tõusu, kuid järgmise aasta esimeses pooles võiks see aeglustuda, sest naftahinnad stabiliseeruvad ja tarneprobleemid lahenevad. Sellest hoolimata leiavad osad, sh. maailma suurim varahaldur BlackRock et kõrgem inflatsioon püsib veel aastaid, vahendas Financial Times.

David Folkerts-Landau sõnul lähevad keskpangad juhul, kui inflatsiooni ei õnnestu mõõdukaks muuta, üle agressiivsemale rahapoliitika karmistamisele, mis põhjustaks järsu negatiivse reaktsiooni finantsturgudel ja tõenäoliselt märkimisväärse majanduslanguse.

Euroopa keskpank teatas, et vähendavad oma võlakirjade ostuprogrammi, kuid lisasid, et intressimäärade tõstmine peab ootama aastani 2023. Frederik Ducrozet usub, et Euroopa väljavaade tuleval aastal pole pelgalt stabiilselt kõrge inflatsioon, vaid ka selle volatiilsus.

Bloombergi koostatud andmete põhjal saab järeldada, et stoxx 600, mis jälgib suurimate Euroopa ettevõtete liikumisi, tõuseb eesoleval aastal kuni 10 protsenti. Samas Bank of America usub, et meid ootab ees hoopis 10 protsendine langus. Ben Ritchie, Edinburghis asuva varahalduri Abrdn Euroopa aktsiate juht, ütles, et investorid peaksid keskenduma ettevõtetele, millel on tugev konkurentsipositsioon ja hinnakujunduse võime. Põhilised suunad kuhu võiks kindlasti investeerida on tervishoid ja tarbekaubad.

Omikroni levikut Euroopas peetaks pigem väikeseks tagasilöögiks