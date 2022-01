FOTO | Maxima kilega kokku ei hoia: kauplus müüs üksikult pakendatud õunu, sest see oli klientide soov

Jõuluajal märkas Kasuliku lugeja, et Maxima on müügile toonud õunad, millele on peale graveeritud pühadesoovid. Kui üheltpoolt üritavad tarbijad suurendada pakendivaba poodlemist, siis Maxima sõnul oli taoliste kingituste ettepanek tulnud just nende enda klientidelt.

Maxima turunduse ja avalike suhete osakonna juht Tiia Schapel sõnas, et varasemalt on nad müünud pühadesoovidega õunu ka pakendamata kujul. Pakend on Schapeli sõnul sel aastal ümber pandud seetõttu, et ei kahjustuks õunte peale kantud tekst. Lisaks olevat kingitus ka pidulikum, kui see on pakendatud kujul. Kokkuvõtteks on pakendis õunad olnud Maxima klientide enda soov. "Tegu on olnud klientide sooviga selliseid kingitusi teha," lisas Schapel.