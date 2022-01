GRAAFIK | Homne elektri hind on taas krõbedam. Kas tõesti võib talvel kõige hullem siiski ära jääda?

Eesti Energia kommunikatsioonijuht Priit Luts selgitas, et möödunud nädalal on elektriturul olnud hinnad tõepoolest madalamad. Tema sõnul on odavamat hinda soodustanud teguriteks soojem ilm, eriti Kesk-Euroopas, vaid loetud päevadega kaks korda langenud maagaasi hind, vähenenud tööstuse suurtarbimine pühade tõttu, Saksamaal paremate tuuleolude tõttu kasvanud tuuleenergia toodang jms.

Samad põhjused tõi välja ka Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu, kes lisas, et kui ilmaprognoos jätkab soojemal lainel, siis tõenäoliselt uusi rekordhindu me eesoleval talvel enam ei näe. "Kuid tuleb aru saada, et oleme alles jaanuari alguses ja pikk maa on veel minna," lisas Nõu.