E-residentsus alustas koostööd maailmakuulsa ükssarviku Deeliga

E-residentsuse programmi tegevjuhi Lauri Haavi sõnul jätkab usaldusväärsete ja kontrollitud taustaga rahvusvaheliste ning Eesti päritolu teenusepakkujate hulk e-residentsuse virtuaalsel turuplatsil hoogsat kasvu. Täna on e-residente teenindavaid ettevõtteid e-residentsuse ökosüsteemis juba 90. „Vabakutselisus ja diginomaadlus on täna globaalsed megatrendid ja e-residentsus on esimene riigiprogramm maailmas, mis võimestab kaugettevõtjaid ning ka kaugtöö tegijaid, pakkudes 100% digitaalseid lahendusi. Enam kui kaks aastat kestnud koroonapandeemia on muutnud inimeste harjumusi.

Üleilmselt kõige kiiremini kasvav idufirma

Rahvusvaheline talendimobiilsus ja asukohast sõltumatu ettevõtlus on saabunud, et jääda. Nõudlus kaugtööd lihtsustavate teenuste järele on suur ja oleme uhked, et Deeli laiast teenuseportfellist on nüüd võimalik mugavalt osa saada ka ligi 90 000 e-residendil,“ ütles Haav. Ta lisas, et tugevate globaalsete tegijate lisandumisega e-residentsuse turuplatsile võidab kogu Eesti teenusmajanduse sektor. „Piiriüleste kogemuse jagamine veab positiivset konkurentsi, mis hoogustab Eestis kogu valdkonna arengut,“ sõnas Haav.

Deel Baltikumi regioonijuht Liina Laasi sõnul on nad täna üleilmselt kõige kiiremini kasvav idufirma. Ettevõtjad näevad, et väljaspoolt asukohariiki värbamine tõstab konkurentsivõimet, sest tööle saab võtta oma ala tõelisi spetsialiste, kelle leidmine ja palkamine on varasemalt olnud kulukas ning seotud ka riikide poolt kehtestatud välistööjõu kvootidega. „Ettevõtte edu ei peaks olema seotud asukohariigi suuruse ja asetusega maailmakaardil. Deeli koostöö e-residentsusega ühendab oma ala spetsialistid ja ettevõtjad, olenemata sellest, kus maailmas nad täna või aasta pärast asuvad ning annab idufirmadele täiesti uued võimalused, millest võidab ka Eesti riik,“ on Laas veendunud.

Eesti e-resident Dylan Hey, kes kasutab Deeli teenuseid, usub, et koostöö annab võimaluse veel paljudele teistele temasarnastele ettevõtjatele. „Otsus saada Eesti e-residendiks võimaldas alustada ettevõtlusega kiiremini kui esiti oodata oskasin. Täna juhin Hey Digital globaalset tiimi ja liigun ka ise palju ringi, mis on võimalik tänu nii e-residentsuse kaudu Eesti riigi võimaldatavatele kui ka Deeli pakutavatele teenustele. Kui e-residentsus võimaldas mul virtuaalset ettevõtet luua ja aitab seda täna juhtida, siis Deeli teenused aitavad meid nii palgaarvestuse kui ka töölepingute sõlmimisega, mis iga töötaja päritoluriigi seadusandluse eripärasid arvestades võtaks muidu kuid ning kujuneks ääretult kulukaks. Usun, et e-residentsuse ja Deeli koostöö annab võimaluse veel nii mitmetelgi suurepärastel ideedel maailmas päriselt teoks saada, mis seni on bürokraatia taha pidama jäänud,“ ütles Hey.