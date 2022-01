Suri majandusanalüütik ja endine peaministri nõunik Ruta Arumäe

Ruta Arumäe Foto: Tiit Blaat

Tänastes päevalehtedes on surmakuulutus, kus omaksed ütlevad, et meie hulgast on 45-aastasena lahkunud Ruta Arumäe. Tema surmakuupäevaks on märgitud 19. detsember 2021. Arumäe oli majandusanalüütik, kes muuhulgas oli põgusalt peaminister Taavi Rõivase nõunik.