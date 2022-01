Veiko Valkiainen ja Katrin Ahlberg: uudishimu, vastuvõtlikkus ja avatus on muutuste vundamendiks

“Üliloluline on uudishimulikkus ja avatus uuele, valmidus vaadata asjadele teise pilguga ja olla vastuvõtlik ka sellele, mis esmapilgul paistab võõras ja teistmoodi. Ja see ei tähenda, et asjad ilmtingimata peaksid olema teisiti kui nad seni on olnud, kuid me ka eos kohe ei välista, et asjad ei võiks teistmoodi olla. See on teatav avatus muutustele, suhtumine, et asjade senine käekäik ei pruugi olla ainuõige viis siin maailmas toimetada. Jah, uudishimu, vastuvõtlikkus ja avatus on ehk need märksõnad, mis moodustavad vundamendi, et muutuste ellukutsumise üldse võimalik oleks.” – Veiko Valkiainen ja Katrin Ahlberg