Tallinna korterite keskmine ruutmeetri hind tegi eelmise aasta lõpus võimsa hüppe

"Eriti tähelepanuväärne on, et tükk aega 2500 euro piiriga flirtinud hind jättis selle taseme detsembris üldse vahele ja ründab nüüd hoopis 2700 euro piiri," iseloomustas 1Partner Kinnisvara juht Martin Vahter eelmise aasta kinnisvaraturgu iseloomustanud hinnaralli lõppakordi.

"Kogemuse põhjal võiks eeldada, et aasta esimestel kuudel hind pigem stabiliseerub, aga koduotsijate kurvastuseks ei julge keegi seda täna kindlalt lubada," kommenteeris Vahter ning lisas, et jätkuvalt on ostjate hulgas omajagu inimesi, kes kartuses tehingust ilma jääda teevad oma otsuseid kiirustades ning detailideni läbi mõtlemata.