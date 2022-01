Luminori riskijuht: suured aktsiate kõikumised toovad tihti kaasa emotsionaalsed ja valed otsused

Mõte börsil investeerimisest võib algajas investoris tekitada hirmu, sest kardetakse võtta riske ja eksida. “Börsil tuleb ikka ette kõikumisi. Aktsiate hinnad, mille määravad nende pakkumine ja nõudlus, on pidevas muutumises. Kui mõne firma kasum aja jooksul kasvab, siis tavaliselt suureneb ka selle aktsiate väärtus, aga erinevatel põhjustel võib firma olukord ka halveneda, mis mõjub selle aktsiate väärtusele negatiivselt,” selgitab Skvortsov.

Skvortsovi sõnul teevad inimesed tihti just börsi suuremate kõikumiste juures emotsioonidest tingitud valesid otsuseid. “Aktsiahindade kukkumisel hakkavad inimesed oma investeeringuid paaniliselt müüma ja kui hinnad kasvavad, siis vastupidi - hakatakse ostma. Ehk selle asemel, et osta kaupa allahindluse ajal, otsustab inimene osta toote täishinnaga,” räägib riskijuht ning lisab, et ajalooliselt on maailma aktsiad igast langusest taastunud.

Tema sõnul on tark pikemas perspektiivis sellistele lühiajalistele kõikumistele mitte tähelepanu pöörata ja lasta oma investeeringutel rahulikult kasvada. Sellised lühiajalised kõikumised õigesti valitud investeeringuid ei mõjuta. Samuti aitavad kõikumised investeerijatel ka raha teenida. “Hinnalanguses ostes saab olukorda enda kasuks pöörata,” lisas Skvortsov.

Investeerida tasub kindla plaaniga ja pikaajaliselt

Investeerimist peaks võtma kui pikaajalist tegevust. “Valitud investeerimishorisont võiks olla vähemalt kolm aastat - alles siis on võimalik tunda turu üldise kasvu mõju. Päevased investeeringud ja kauplemised jälgivad kiiremaid trende, aga need nõuavad investorilt paremaid teadmisi ning oskusi. Lühiajalise kauplemise juures on ühe inimese võit alati kellegi kaotus ning nii kaubeldes tuleb rinda pista suure stressi ja konkurentsiga,” räägib Skvortsov.