Ardi Roosimaa Foto: erakogu

Maailma vallutanud koroonaviirus on pea peale pööranud kõik seni kehtinud reeglid paljudes elu- ja ärivaldkondades. Mõju ärikinnisvarale on olnud suur, kuid elukondlikul kinnisvaraturul toimuvast siiski mõneti väiksem. Märksõnad nagu nõudluse taastumine, pindade defitsiit ja hinnakasv on ka ärikinnisvaraturu uued märksõnad.