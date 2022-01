Nokia võitis Baltikumis eksklusiivsed 5G lepingud

Nokia teatas täna varahommikul, et võitis hanke Rootsi sideoperaatori Tele2 viienda põlvkonna ehk 5G mobiilivõrgu rajamiseks kõigis baltiriikides - Eestis, Lätis ja Leedus.

Ettevõtted ei avalda lepingu väärtust, küll aga tõdes Nokia, et on tehinguna turgu valitsev ja ainus tarnija, kirjutab Helsingi Sanomat . Tehing tugineb 25 aastat kestnud tugevale ja tihedale koostööle Nokia ja Tele2 vahel.

"Meil on nüüd tugev ja usaldusväärne partner, kellega koos viime igas riigis läbi olulise uuenduse, mis pakub klientidele paremat kiirust, töökindlust ja leviala," sõnas baltikumi Tele2 juht Petras Masiulis hommikuses teates.

Mobiilioperaatori Nokia eestvedaja Tommi Uitto tõdes samuti, et neil on hea meel laiendada oma pikaajalist partnerlust Tele2-ga Baltikumis. "Tunneme suurt uhkust, et meid valiti selle olulise juurutamise jaoks nende usaldusväärseks 5G partneriks."