Bigbank: kodulaenude keskmine tegi detsembris uue rekordi

Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul kasvas keskmine laenusumma lõppenud aastal kiiremini kui kinnisvara hinnad. „Nii kiire kasv on samaaegselt märk nii hindade kui ka sissetulekute kasvust, sest ilma viimaseta ei oleks laenusummade mahus selline hüpe vaid ühe aasta jooksul mõeldav,“ ütles Pechter, kelle sõnul soodustab kasvu ka pankadevaheline konkurents, mistõttu on laenamine soodne ja intressid madalad. "Väiksemad pangad on tugevalt turul ja üha enam inimesi taipab laenu võttes ka võrrelda paljusid erinevaid pakkujaid," lisas Pechter.

„Kinnisvara hinnatõusu tõttu on arvestatav osa inimesi pidanud ka kodu soetamise edasi lükkama, kuna nende sissetulekud ei ole hinnaralliga suutnud sammu pidada," nentis Pechter ning lisas, et just seepärast on Bigbankis tõusnud huvi erigraafikuga laenude vastu. "Kui noorel perel on võimalus näiteks esimesed kümme aastat igakuiselt tasuda vaid intressi ning laenu põhiosa maksmist nii edasi lükata, siis saadakse täna lubada kallima hinnaga kodu ostmist. Mängitakse nii selle peale, et sissetulekud ajas kasvavad kui laiemalt sellele, et inflatsioon teeb aastatega maksed taskukohasemaks,“ kirjeldas Pechter.