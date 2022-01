Mitte ühtegi langejat: Tallinna börsil oli parim päev pärast pensionirahade väljavõttu

Tugevat tõusu näitasid ka First Northil noteeritud firmad: kõige enam kerkisid TextMagic (3,29%), ELMO Rent (2,43%) ning Bercman Technologies (1,9%). Alternatiivturul oli siiski ka kaks langejat: Saunum Group (-2,63%) ning Linda Nektar (-0,63%).

Positiivne päev on ka olnud Euroopa börsidel: suurimaid ettevõtteid koondav STOXX 600 indeks on täna kerkinud protsendi võrra. Funderbeami Venture indeks on täna tõusnud 1,2% 1903 punktini.