FOTOD | Kütusehind küündib taas eelmise aasta rekordtasemele

Oma kohtumises ei kaldunud OPEC ja selle liitlased kõrvale plaanist jätkata toodangu suurendamist 400 000 barreli võrra päevas. Nafta hind maailmaturul tõusis kohe pärast otsuse teatavaks saamis 1% võrra. Naftat tootvad riigid loodavad, et reisimine ja nõudlus kütuse järele püsib hoolimata Omicroni variandi kiirest levikust.

Pärast esimesi teateid ülimalt nakkusohtliku Omicroni variandi kohta novembri lõpus kukkusid naftahinnad maailmaturul. Vahepeal on hinnad taastunud ning analüütikute sõnul viitab olukord, et kuigi Omicron tekitab muret haiglate võimsuse pärast, ei pruugi see lõpuks kütusenõudlust drastiliselt vähendada.