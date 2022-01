AMTEL-i juht Arno Sillat: automüügiturul võib peagi peost suhu elamine läbi saada

Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu ehk AMTEL-i juht Arno Sillat ütles Delfi Ärilehele, et majandus peab tulema nõks allapoole. Seda ennustati juba kaks-kolm aastat enne pandeemiat. Langus ei saa ehk olema suur, aga natuke allapoole nool liigub. Masu eel nägid automüüjad, et müüdi 30 uut autot päevas. Igaüks, kes tahtis laenu saada, seda ka sai. Sissemakse oli null ja anti heldelt laenupuhkust. See tähendas, et laenu said ka maksevõimetud inimesed. „Praegu pidurdab laenu mittesaamine natuke turgu. Autotootjad ja -müüjad on ka targemaks saanud,” märgib Sillat.

Kuidas läheb autotööstusel? Kas pikad ooteajad saavad millalgi otsa ja taastub tavapärane olukord? Mis toimub kasutatud autode turul? Kui tahaks hoopis elektriautot, kas siis on ka toetust loota? Seda kõike loe alljärgnevast loost.