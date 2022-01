Sarikaebaja. Eestlanna on Soome apteegiäri osalistel harja punaseks ajanud

2018. aastal müüdi Ülikooli apteegikett Euroapteegile ja Tengist ei olnud pärast seda enam midagi kuulda. Tuleb aga välja, et ta tegutseb Soomes ja tema huvitavad ärivõtted apteegiturul pole kuhugi kadunud.

Yle portaalis täna ilmuvas loos kirjutatakse, et Teng on kasutanud ära Soome ravimiseaduse üht „loophole'i" ning esitas 2018. kuni 2021. aastani erinevate apteegilitsentside kohta kokku 23 kaebust. Üheksa kaebust esitas ta pärast seda, kui oli ise saanud litsentsi Espoos. Rohkem litsente ta saada ei tohi. Helsingi halduskohtu menetluses on hetkel mitu Tengi kaebust ning kaks kaasust on jõudnud kõrgemasse halduskohtusse. Selline „sarikaebamine" on lükanud edasi ja blokeerinud mitmete apteekide rajamise Soomes. Valdkonna inimesed on artiklis kirjutatu põhjal väga tigedad.

Seejuures ei ole Teng Soome apteegilitsentse jagavat ametit (Fimea) teavitanud, kas ta soovib Espoo apteeki pidama hakata. Artikli jaoks andis Teng ka lühikese intervjuu, kus ütles ajakirjanikule, et ta teeb seda kõike sellepärast, et Fimea on teinud vigu tema karjääri hindamisel ja teda valesti kohelnud.

Ajakirjanik leidis aga, et Tengi Fimeale esitatud informatsioonis on ebakõlasid. Näiteks väitis ta, et tal on õigus Soomes proviisorina tegutseda alates 1984. aastast. See ei vasta ajakirjaniku sõnul tõele. Tema avaldus lükati tagasi, aga seda aastal 1995. Ta sai õiguse 2018. aastal. Fimea palus tal selgitada, millest selline vasturääkivus tuleneb.

Lugu ilmus täna Soome rahvusringhäälingu veebis, kust seda saab lugeda täismahus.