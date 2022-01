IPO-sadu sunnib investoreid ettevaatlikkusele

Swedbanki investeeringute strateegi Tarmo Tanilase sõnul on see ohu märk et järjest rohkem tuleb börsile ettevõtteid, kes kasumit ei teeni. Samamoodi oli 2000. aastal.

„Piisas sageli sellest, et sa panid enda firma nime lõppu lühendi .com, ja juba aktsia lendas börsil. Siis hakati ka rääkima sellest, et kasumit ei peagi teenima, see on tuleviku ärimudel.”

Paralleele saab tema sõnul tõmmata ka praeguse seisuga, kuid olukord on keskpankade rahatrüki tõttu siiski teistsugune. Turul on palju raha ja ettevõtjatel on sageli odavam minna börsi kaudu seda kaasama.