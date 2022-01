Vaata, millised on parimad restoranid

Restoranide valikus olid esindatud nii välismaised kui ka kodumaiseid maitseid. Eesti Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul on Eesti toidu tutvustamisel ja pakkumisel märkimisväärne roll just restoranidel. “Eestis on restoranide tase kõrge ja võime selle üle ainult uhkust tunda,” avaldas Potisepp.