Goldman Sachs: 100 000 dollarit ühe bitcoini eest tundub reaalne

Goldmani andmetel on turul vabalt kaubeldav umbes 700 miljardi dollari väärtuses bitcoini, mis moodustab umbkaudu 20 protsenti maailmas kaubeldavate “väärtust hoidvate” varade kogumahust, mille alla investeerimispank loeb bitcoini ja kulda. Koos kullaga moodustuvad nad 2,6 triljoni dollari suuruse poti.

JPMorgan ütles Bloombergile, et vaatamata meediakampaaniale ja järsule hinnatõusule ei ole krüpto veel portfellivarana adekvaatne. Ebastabiilne korrelatsioon teiste varadega tähendab, et krüpot on praegu parem käsitleda ostuoptsioonina, kui valuuta või kulla asendajana.

Bloomberg vahendas, et juhul kui bitcoin järgmise viie aasta jooksul peaks tõusma 50 protsenti, tehes keskmiseks aastaseks tootluseks 17-18 protsenti, näeme bitcoini ületamas 100 000 dollari piiri. Möödunud aasta novembris ületas ta kõik ootused ja purustas uue rekordi, tõustes 69 000 dollarini. Täna kaupleb bitcoin 46 000 dollari ümber. Mõned analüütikud usuvad, et vastus sellele küsimusele, kas bitcoin järgib oma 60% tõusu aastast 2021 sõltub suuresti keskpankade otsusest, kuidas nad hakkavad inflatsiooniga võitlema, teatas Bloomberg.

"Eeldame, et pikaajaline tõusutrend jääb püsima ja väljamurdmine uutele tippudele ootab ees. See annab kinnitust meie prognoosile, et hind jõuab 90 000 dollarini. Hetkel on turg korrigeerivas faasis ja on märke, mis viitavad, et võib veel esineda väiksemaid langusi,” kirjutas Katie Stockton, Fairlead Strategies LLC asutaja ja juhtivpartner, Bloombergile saadetud e-kirjas.

Kuigi viimasel ajal on palju poleemikat tekitanud mure, et krüpto tervikuna tarbib väga palju reaalse maailma ressurssi(elekter), siis sellest hoolimata vajadus tema järele ei rauge, seisis Goldmani avalduses. Seda arvamust aitavad kanda uue Web3 arendus ja metaversum, sest plokiahela tehnoloogia on oluline osa nende infrastruktuurist.