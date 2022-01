Repinski teenis Boltiga 6000 eurot kuus

Tema kuuteenistus Boltis ulatub 6000 euroni. Riigikogu liikme enam kui 4000eurone palk ei ole tema sõnul piisav – parlamendiliige on nagu tippjuht, aga kontole laekuv tasu ei vasta tippjuhtide tasemele. "Riigikogu liikme palk on liiga väike, nad on kõik tippjuhid ja ma ei ole nõus selle raha eest tippjuhi tööd tegema," ütles Repinski.