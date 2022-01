Reet Aus kaasab Inbanki asutaja juhtimisel investeeringuid

Ettevõte plaanib kaasata investeerimis- ja kauplemisplatvormil Funderbeam 150 000–250 000 eurot. Rahastusringi juhtinvestoriteks on Inbanki asutaja Priit Põldoja, kes on ettevõttes osanik ja Miltton New Nordics partner Kristi Liiva.

Aus Disain toodab kaubamärgi all ​​Reet Aus™ rõivatööstuse ülejääkidest moetooteid, säästes seega keskkonda ning edendades jätkusuutlikku ja väärtustavat taaskasutamist. Ettevõtte plaanidest rääkis ta pikemalt Eesti Ekspressile.

Ettevõtte looja ning suurosanik Reet Aus omandas 2011. aastal doktorikraadi, mille keskmes oli väärtustava taaskasutuse (ingl upcycling) tootmismudel Trash to Trend. Sellele järgnes omanimelise moemaja loomine. Esimestel aastatel tehti teadus- ja arendustööd tööstusliku upcycling-tootmise alustamiseks ning katsetati tootmise käivitamist Bangladeshis. 2017. aastal avati e-pood ja kauplus Telliskivi Loomelinnakus.

Ettevõtte käive jõudis 2021. aastal 286 000 euroni. „Kasvatasime müüki nii era- kui ka korporatiivklientidele; eriti kasvas e-äri osakaal. Kasvuvõti on piiri taga, aga potentsiaali näeme ka Eestis. Peagi valmib mitmekeelne e-pood, mis saab kasutatavaks eesti-, inglise-, saksa- ja soomekeelselt,“ ütles Aus Designi asutaja Reet Aus.

Viimase viimase poole aastaga on tugevdatud meeskonda. Suvel alustas tegevjuhina endine Miltton New Nordics kasvuettevõtete konsultant Kaspar Jõgeva. Tootmisjuhi rolli edutati ettevõtte varasem tehniline disainer Elina Pent. Augustis liitus turundusjuhina Belgia agentuuri GOPA Com. digikommunikatsiooni tiimijuht Liina Kalamees.

Aus Design valiti tänavu ka Baltimaade kõige jätkusuutlikumate brändide hulka selliste ettevõtete kõrval nagu Auga, Enefit või Grünfin.

Kapitali kaasamine